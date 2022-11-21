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Киноафиша Статьи Помните красавицу-француженку Амели? За 20 лет она превратилась в старуху (фото)

Помните красавицу-француженку Амели? За 20 лет она превратилась в старуху (фото)

21 ноября 2022 18:45
Помните красавицу-француженку Амели? За 20 лет она превратилась в старуху (фото)

Звезда покинула кинематограф.

В 2001 году на экраны вышел фильм «Амели» с Одри Тоту в главной роли. Эта картина имела небывалый успех и сделала актрису звездой мирового масштаба. Однако со временем она пропала с радаров и перестала как-либо напоминать о себе.

Последний проект с участием знаменитости вышел в 2019 году. Оказалось, что артистка только рада тому, что больше не привлекает к себе много внимания. Слава и любовь поклонников зачастую досаждали Тоту, которая все это время мечтала о возможности спокойно прокатиться на метро, оставшись при этом неузнанной.

Помните красавицу-француженку Амели? За 20 лет она превратилась в старуху (фото)

Между тем узнать Одри действительно сложно. За прошедшие 20 лет из красавицы-француженки она превратилась в изможденную старуху с морщинами и седыми волосами. Новостей о возобновлении карьеры актрисы пока нет. Коллеги не исключают того, что она оставила кинематограф навсегда, поскольку давно хотела бросить свою профессию.

Фото: Кадр из фильма «Амели» (2001), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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