Помните красавицу-француженку Амели? За 20 лет она превратилась в старуху (фото)

В 2001 году на экраны вышел фильм «Амели» с Одри Тоту в главной роли. Эта картина имела небывалый успех и сделала актрису звездой мирового масштаба. Однако со временем она пропала с радаров и перестала как-либо напоминать о себе.

Последний проект с участием знаменитости вышел в 2019 году. Оказалось, что артистка только рада тому, что больше не привлекает к себе много внимания. Слава и любовь поклонников зачастую досаждали Тоту, которая все это время мечтала о возможности спокойно прокатиться на метро, оставшись при этом неузнанной.

Между тем узнать Одри действительно сложно. За прошедшие 20 лет из красавицы-француженки она превратилась в изможденную старуху с морщинами и седыми волосами. Новостей о возобновлении карьеры актрисы пока нет. Коллеги не исключают того, что она оставила кинематограф навсегда, поскольку давно хотела бросить свою профессию.