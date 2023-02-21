Помните красавчика Макарова из «Кадетства»? Вот как за 15 лет изменился актер

Александр Головин стал известен отечественному зрителю по роли Максима Макарова в сериале «Кадетство». Зрители и критики высоко оценили талант артиста, который не отказался от своей мечты и продолжил покорять киноиндустрию, даже не получив профессионального актерского образования.

За годы карьеры Головин успел сняться уже в 70 фильмах и сериалах. В его фильмографии есть, например, франшиза «Елки», а также комедия «Женщины против мужчин» и ее продолжение. При этом, несмотря на успешные проекты, «Кадетство» так и осталось самым ярким появлением артиста на экране.

О своей жизни Головин рассказывает в социальных сетях. 34-летний артист делится как творческими, так и личными успехами, а 140 тысяч подписчиков комментируют каждый его снимок. При этом многие отмечают, что артист, который увлекся единоборствами, заметно изменился за прошедшие годы.