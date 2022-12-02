Помните красавчика из «Романса о влюбленных»? Вы точно не узнаете актера в усатом старичке

Евгений Киндинов был одним из самых востребованных артистов в 70-х. Он снялся во многих громких проектах, а самым известным из них стал музыкальных фильм «Романс о влюбленных». Однако уже в 80-х артист неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, виной этому была неразборчивость актера в ролях. На пике карьеры он старался сниматься как можно больше, но далеко не всегда это были достойные проекты. Поэтому его популярность падала, а вместе с ней — и репутация в глазах режиссеров. И после 1986 года он пропал с экранов сразу на пять лет, а после лишь изредка проявлялся в фильмах или сериалах.

Отсутствие постоянной работы заметно отразилось на одном из самых привлекательных артистов страны. Киндинов резко постарел, и сегодня в 77-летнем артисте с густыми усами уже нельзя узнать статного Женю Никитина из «Городского романса».

Однако карьерные неудачи не заставляют артиста опускать руки. Он продолжает заниматься любимым делом, только уже не на съемочной площадке, а на театральной сцене. И, как признается знаменитость, для него нет ничего лучше живого общения со зрителем.