Помните красавца из советского фильма «Овод»? Как сейчас выглядит и живет 93-летний актер

На счету Олега Стриженов десятки ролей в кино – «Сорок первый», «Пиковая дама», «Звезда пленительного счастья», «Овод». Актеру уже 93 года – и за долгую жизнь он прошел немало испытаний.

Отрочество будущей звезды пришлось на тяжелые военные годы – в войну Стриженов потерял старшего брата. После школы Олег Стриженов поступил в Щукинское училище и вскоре стал востребованным театральным актером. Дебютом молодого человека в кино стала комедия «Спортивная честь».

А в 1955-м случился звездный прорыв Стриженова – роль революционера Артура в драме «Овод». После «Овода» Олег Стриженов был нарасхват у лучших советских режиссеров.

Но личная жизнь артиста складывалась не так успешно. Первой женой актера стала Марианна Грызунова-Бебутова, подарившая ему дочь Наталью. Однако после 12 лет брака женщина подала на развод, устав терпеть измены любвеобильного Стриженова.

Второй супругой Олега Стриженова была актриса МХАТа Любовь Лифенцова-Земляникина. В браке родился сын Александр – будущий известный актер и режиссер. Однако союз Олега и Любови оказался несчастливым – и после развода Лифенцова-Земляникина даже ушла в монастырь.

Любовью всей жизни для Стриженова станет Лионелла, вдова известного режиссера Ивана Пырьева. С третьей женой Олег Стриженов состоит в браке уже почти полвека. Пара так и не завела совместных детей, но Стриженов уверяет, что все равно невероятно счастлив рядом с супругой.