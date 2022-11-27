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Помните комиссара Жибера из «Такси»? Вы схватитесь за голову при виде его свежих фото

27 ноября 2022 13:15
Помните комиссара Жибера из «Такси»? Вы схватитесь за голову при виде его свежих фото

Неузнаваемый.

Одним из самых запоминающихся персонажей в серии фильмов «Такси» был крикливый комиссар Жибер, его роль исполнил французский актер Бернар Фарси.

Фарси начал свою карьеру в театре и на телевидении еще в далекие 1970-е годы. Задолго до выхода «Такси» он был известным и востребованным актером, сыгравшим в десятках фильмах.

Однако в последние годы 73-летний артист почти пропал с экранов: исключением стала картина «Такси-5», разгромленная и критиками, и зрителями.

В 2010 году Бернар Фарси переехал в Марокко и теперь не так часто наведывается во Францию. О личной жизни Фарси ничего неизвестно. Пресса приписывала ему роман с Марион Котийяр, однако сам артист слухи не комментирует.

Помните комиссара Жибера из «Такси»? Вы схватитесь за голову при виде его свежих фото
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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