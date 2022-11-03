Помните Катю из «Вора»? Вот как Аль Пачино связан с рождением ее сына

Драматический фильм «Вор» с Владимиром Машковым и Екатериной Редниковой в главных ролях был широко известен в Америке в 90-е годы. Актриса приглянулась киноделам Голливуда, которые пригласили ее в картину «Виза на смерть» на главную роль.

К сожалению, лента не «выстрелила» в прокате и осталась незамеченной. Однако для Редниковой этот опыт оказался очень кстати. Звезда «Вора» обзавелась новыми полезными связями. Она познакомилась с такими мировыми звездами, как Мила Йовович и Аль Пачино. Последний сыграл важную роль в ее личной жизни.

У Редниковой был роман с Сергеем Кононовым — американским продюсером с русскими корнями. Однако артистка не спешила под венец. Браку Редниковой и Кононова поспособствовал вышеупомянутый Аль Пачино, который дал совет не затягивать с бракосочетанием. Торжество проходило в шикарном заведении в Беверли-Хиллз. Через четыре года 39-летняя Редникова родила первенца. Кто знает, что было бы, если бы не вмешательство голливудской звезды. Возможно, актриса так и не познала бы счастье материнства.