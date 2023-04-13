Помните Катю из «Бригады»? Вот как она изменилась спустя 20 лет

Мария Аронова с детства мечтала быть артисткой. Первым ее проектом стал киножурнал «Ералаш», а массовый зритель узнал ее благодаря сериалу «Бригада», где она перевоплотилась в тетю Саши Белого Екатерину. Поклонники по достоинству оценили игру актрисы, которая после выхода сериала начала получать все больше и больше предложений.

Например, фанаты могли видеть ее в «Солдатах», в мелодраме «Одинокая дама с ребенком», а последней ролью для нее стал фильм «Я читаю». Кроме того, Аронова блистает и на театральной сцене. В театре имени Евгения Вахтангова она задействована в трех постановках: «Мертвые души», «Мадемуазель Нитуш» и «Вахтангов. Путь к Турандот».

Занимается Аронова и развитием социальных сетей, где рассказывает о достижениях и успехах. В своем блоге она регулярно делится записями, которые неизменно привлекают внимание зрителей. Как отмечают фанаты, Аронова с годами становится лишь моложе. Сегодня она красуется короткой стрижкой и следит за собой, поэтому нельзя определить, сколько ей на самом деле лет.