Помните Кармелиту из сериала? Посмотрите, как сейчас выглядит актриса

Звезду сериала «Кармелита» Юлию Зимину стали узнавать на улицах после демонстрации первых серий телеэпопеи, а предложения от продюсеров сыпались как из рога изобилия. На съемках она встретила и первого мужа, но счастье длилось недолго.

Напарнику Зиминой по «Кармелите» Владимиру Череповскому, сыгравшему роль цыгана Степки, сразу приглянулась миниатюрная брюнетка с большими, будто бездонными глазами и идеальными чертами лица. Пара узаконила отношения, но вскоре брак распался. Актрисе не нравился склочный характер супруга, он изводил ее придирками и скандалами.

Следующий партнер Максим Щеголев бросил ради сексапильной артистки свою жену, но чувства быстро сошли на нет.

В 2020 году Юлия вышла замуж за бывшего профессионального боксера Дениса Новикова. Звезда счастлива, воспитывает дочь Серафиму и успешно совмещает театр, кино и карьеру телеведущей.