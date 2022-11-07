Помните звезду фильма «Из жизни женщины»? От красоты Аллы Будницкой не осталось и следа

Алла Будницкая прославилась не столько как актриса– она снималась в фильмах «Вокзал для двоих», «Долгий путь в лабиринте», «Женщина, которая поет», сколько как ведущая передач о женских секретах и кулинарии. Будницкая вела всеми любимые программы «Из жизни женщины», «Кулинарные штучки», «Домашний очаг Аллы Будницкой», «Просто и вкусно». Но путь артистки к славе был тернист.

После школы начинающая актриса, у которой за плечами была роль в массовке фильма «Аттестат зрелости», провалила экзамены в театральный и поступила в институт иностранных языков. Но однажды к Будницкой подошла ухоженная женщина, оказавшаяся супругой актера Анатолия Кузнецова. Женщина призналась, что давно ищет Аллу Будницкую и жалеет, что такая яркая девочка не поступила во ВГИК. Будницкую пригласили сразу на третий тур и вскоре зачислили в вуз. Так началась ее долгая карьера в кино и театре.

В 90-е талантливая актриса осталась без работы – и на помощь пришел другой ее талант, кулинарный. Но просьбе однокурсника Алла Будницкая стала генеральным директором ресторана «У бабушки» в Москве, а позже стала вести кулинарные шоу и даже издала свою книгу рецептов «Вкусные воспоминания».

Еще в студенческие годы Будницкая познакомилась с будущим мужем, сценаристом и режиссером Александром Орловым – пара вместе вот уже больше 60 лет. В личной жизни Аллы Будницкой произошла драма – в 25 она попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы, из-за чего так не смогла иметь детей. Поэтому спустя несколько лет супруги взяли на воспитание дочь погибшей подруги Будницкой – Дарью. Дарья тоже стала актрисой и подарила приемным родителям внуков Сашу и Дашу, которых они обожают.