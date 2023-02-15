Помните ирландского мальчика из «Титаника»? Не поверите, как он обогатился на съемках

Фильм «Титаник» сделал звездами мирового масштаба исполнителей главных ролей — Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Однако картина Джеймса Кэмерона оказалась настолько популярной, что повлияла на карьеру и жизнь даже тех артистов, которым достались эпизодические роли.

В качестве яркого примера можно привести актера Риса Томпсона, сыгравшего пятилетнего мальчика из Ирландии. По сюжету его герой погиб вместе с матерью. Будучи пассажирами третьего класса, они не смогли выбраться из нижних кают.

За съемки юный артист получил гонорар в размере 30 тысяч долларов. При этом он до сих пор обогащается за счет культового проекта. Томпсон все еще получает отчисления за свою роль, которые варьируются от 100 до нескольких тысяч долларов.

Однако это не главный источник дохода Риса. Известно, что он занимает должность исполняющего директора по цифровому маркетингу в компании Brian Head Resort.