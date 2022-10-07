Помните Игорька с хитом «Подождем»? Он не выходил из квартиры пять лет

В какой-то момент артист просто не справился со свалившейся на него популярностью.

Исполнитель Игорек до сих пор известен в нашей стране как автор лишь одной песни, несмотря на то, что на его счету несколько студийных альбомов. Уроженец Казахстана Игорь Сорокин и предположить не мог, когда начал заниматься музыкой, что хит «Подождем» подарит ему невиданную славу.

После того, как его трек «My Love Танюха» покорил все сибирские радиостанции и чарты, Игорь решил перебраться в Москву. Именно здесь он и записал свой знаменитый сингл о маме, которая варит кофе.

Популярность, свалившаяся на исполнителя после этого, оказалась оглушительной: достаточно сказать, что в 2000 году именно песня «Подождем» открывала главную музыкальную премию страны — «Золотой граммофон».

Вплоть до 2008 года Игорек регулярно записывал новые альбомы и собирал стадионы, но все равно оставался для всех заложником единственного хита. В какой-то момент он просто устал и решил уйти со сцены. Артист начал вести по-настоящему отшельнический образ жизни.

Пять лет подряд он совсем не выходил из квартиры, ни с кем не общался и месяцами не созванивался с родными. И только работа на радио помогла ему преодолеть апатию.

Сейчас Сорокин иногда выступает на концертах по типу «Дискотека 90-х» в качестве ретроисполнителя, а также руководит собственной студией звукозаписи. Заработанных в прошлом денег ему вполне хватает, а вот слава артисту, похоже, давно уже не нужна.