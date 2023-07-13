Помните иеромонаха Фотия, который победил на «Голосе»? Будете поражены, как он живет сейчас

Одним из самых ярких участников четвертого сезона шоу «Голос» стал иеромонах Фотий. Священнослужитель покорил и наставников, и публику своими вокальными данными и в итоге выиграл шоу. А после победы продолжил концертную деятельность.

Все прошедшие годы Фотий, в миру известный как Виталий Мочалов, совмещает служение Богу и музыку. Он регулярно отправляется в концертные туры и побывал не только во многих городах России, но и в США, и в Германии. На своих выступлениях он старается исполнять не только собственные композиции, поэтому поклонники могут услышать джаз и, например, хиты легенд сцены Scorpions.

Артист не скрывает: популярность сказалась на его жизни. Часть гонораров он отправляет на нужды храмов, а однажды Фотий столкнулся с преследованием. Долгое время одна из поклонниц следила за ним, пыталась взломать аккаунты в его социальных сетях, но так и не добилась успеха.

Сегодня музыкант продолжает жить привычной жизнью. Он не отказался от церкви и от искусства и умело совмещает их. А свободное время Фотий тратит на воздухоплавание. Иеромонах мечтает получить лицензию пилота и самостоятельно управлять самолетами.