Помните иеромонаха Фотия, который победил на «Голосе»? Будете поражены, как он живет сейчас
Его выступления до сих пор собирают тысячи поклонников.
Одним из самых ярких участников четвертого сезона шоу «Голос» стал иеромонах Фотий. Священнослужитель покорил и наставников, и публику своими вокальными данными и в итоге выиграл шоу. А после победы продолжил концертную деятельность.
Все прошедшие годы Фотий, в миру известный как Виталий Мочалов, совмещает служение Богу и музыку. Он регулярно отправляется в концертные туры и побывал не только во многих городах России, но и в США, и в Германии. На своих выступлениях он старается исполнять не только собственные композиции, поэтому поклонники могут услышать джаз и, например, хиты легенд сцены Scorpions.
Артист не скрывает: популярность сказалась на его жизни. Часть гонораров он отправляет на нужды храмов, а однажды Фотий столкнулся с преследованием. Долгое время одна из поклонниц следила за ним, пыталась взломать аккаунты в его социальных сетях, но так и не добилась успеха.
Сегодня музыкант продолжает жить привычной жизнью. Он не отказался от церкви и от искусства и умело совмещает их. А свободное время Фотий тратит на воздухоплавание. Иеромонах мечтает получить лицензию пилота и самостоятельно управлять самолетами.