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Киноафиша Статьи Помните хорошего мальчика из «Вечернего Урганта»? Удивитесь, увидев его сейчас

Помните хорошего мальчика из «Вечернего Урганта»? Удивитесь, увидев его сейчас

28 октября 2022 18:00
Помните хорошего мальчика из «Вечернего Урганта»? Удивитесь, увидев его сейчас

Звезда экрана не утратил своей популярности.

Ничто не предвещало того, что Александр Булатов станет известным актером. Он родился в семье потомственных военных, но родители посчитали, что их наследник должен связать свою жизнь с кинематографом.

Свою карьеру артист начал с того, что в шестилетнем возрасте засветился в шоу «Вечерний Ургант». В этом проекте Булатов появлялся в рубрике «Взгляд снизу», где его прозвали хорошим мальчиком.

Затем Александр снимался в не менее известных «Интернах», где воплотил сына Кисегач, однако главным достижением актера считается вовсе не это. В 2016 году Булатов впервые вышел на сцену такого прославленного театра, как МХТ им.Чехова, а после побывал на съемочной площадке сериала «Екатерина. Взлет».

Помните хорошего мальчика из «Вечернего Урганта»? Удивитесь, увидев его сейчас

Сегодня многие с трудом узнают в повзрослевшем Булатове того самого хорошего мальчика. В копилке знаменитости значатся более 30 проектов, многие из которых полюбились зрителям.

Фото: Кадр из шоу «Вечерний Ургант», кадр из сериала «Чикатило»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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