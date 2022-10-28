Помните хорошего мальчика из «Вечернего Урганта»? Удивитесь, увидев его сейчас

Ничто не предвещало того, что Александр Булатов станет известным актером. Он родился в семье потомственных военных, но родители посчитали, что их наследник должен связать свою жизнь с кинематографом.

Свою карьеру артист начал с того, что в шестилетнем возрасте засветился в шоу «Вечерний Ургант». В этом проекте Булатов появлялся в рубрике «Взгляд снизу», где его прозвали хорошим мальчиком.

Затем Александр снимался в не менее известных «Интернах», где воплотил сына Кисегач, однако главным достижением актера считается вовсе не это. В 2016 году Булатов впервые вышел на сцену такого прославленного театра, как МХТ им.Чехова, а после побывал на съемочной площадке сериала «Екатерина. Взлет».

Сегодня многие с трудом узнают в повзрослевшем Булатове того самого хорошего мальчика. В копилке знаменитости значатся более 30 проектов, многие из которых полюбились зрителям.