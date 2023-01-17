Помните хитрого метрдотеля из «Один дома 2»? Инсульт исказил его до неузнаваемости

Тим Карри стал знаменит благодаря своим эпизодическим появлениям в фильмах. Именно он исполнил роль метрдотеля в лентах «Один дома 2» и «Ангелы Чарли», а также в сериале «Китайский городовой». Каждая его работа с восторгом принималась зрителями, но десять лет назад он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, популярного артиста разбил инсульт. Из-за этого он оказался прикован к инвалидному креслу и теперь вынужден передвигаться только в нем. Диагноз полностью изменил знаменитость. В 76-летнем Карри уже не узнать харизматичного артиста, завораживающего зрителя своими яркими перевоплощениями.

При этом артист не отказался от своей работы. Он больше не может играть, но выступает актером озвучки во многих проектах. Например, именно его зрители слышали в мультфильмах «По ту сторону изгороди», «Классный ниндзя» и «Юная Лига справедливости». Поклонники же активно поддерживают знаменитость и желают ему не терять жизненные силы.