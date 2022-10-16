Помните Галчонка из сериала «Граница»? Актриса изменилась до неузнаваемости

Уже не молода, но все так же прекрасна.

Елена Панова прославилась благодаря роли Галчонка в сериале «Граница. Таежный роман». Талантливую актрису заметили – и она сыграла в более 70-ти фильмах и сериалах. В послужном списке артистки есть такие проекты, как: «Каменская», «Бой с тенью», «Темный мир», «Доктор Тырса», «Метро», «Дурак», «Челночницы» и «Время первых».

В детстве Панова занималась в хореографическом коллективе и мечтала стать балериной. Но осознав, что танцовщицей ей не быть, Елена Панова подалась в артистки и поступила во МХАТ – правда, лишь со второго раза. После института актриса присоединилась к труппе МХТа им. А.П. Чехова.

Сниматься в кино Панова начала еще в студенчестве – и с тех пор каждый год радует поклонников новым картинами.

Состоялась звездная красавица и в личной жизни. С будущим супругом Антоном Мегердичевым они познакомились еще на съемках кинофильма «Бой с тенью-2». Десять лет назад у пары появилась дочь Марианна, а в 2016-м году Елена Панова родила дочку Лиду.