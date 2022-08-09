Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните фильм «Вор» с Машковым? Вот что стало с мальчиком-главным героем

Помните фильм «Вор» с Машковым? Вот что стало с мальчиком-главным героем

9 августа 2022 16:05
Помните фильм «Вор» с Машковым? Вот что стало с мальчиком-главным героем

Картина вышла в прокат в 1997 году.

Драма «Вор» Павла Чухрая практически сразу стала одним из главных отечественных фильмов. Трогательная история зажгла звезду Михаила Филипчука, который даже получил несколько наград за свою роль. Однако слава и востребованность не заставили юного актера поступить в театральный вуз.

После трех проектов, за которые он также получил весьма хвалебные отзывы, Михаил решил полностью изменить свою жизнь и поступил в МФТИ, став в итоге программистом. После же получения диплома, как пишет портал New-magazine.ru, звезда «Вора» переехал в Калифорнию и больше никогда не связывал свою жизнь со съемочной площадкой.

Помните фильм «Вор» с Машковым? Вот что стало с мальчиком-главным героем

При этом, как отмечают пользователи сети, в Филипчуке до сих пор можно узнать Саньку, его персонажа из знаменитой ленты. Сам Михаил, однако, предпочитает не вспоминать о своем актерском прошлом, игнорируя редкие вопросы подписчиков в социальных сетях.

Фото: Кадр из фильма, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video