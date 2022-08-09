Помните фильм «Вор» с Машковым? Вот что стало с мальчиком-главным героем

Драма «Вор» Павла Чухрая практически сразу стала одним из главных отечественных фильмов. Трогательная история зажгла звезду Михаила Филипчука, который даже получил несколько наград за свою роль. Однако слава и востребованность не заставили юного актера поступить в театральный вуз.

После трех проектов, за которые он также получил весьма хвалебные отзывы, Михаил решил полностью изменить свою жизнь и поступил в МФТИ, став в итоге программистом. После же получения диплома, как пишет портал New-magazine.ru , звезда «Вора» переехал в Калифорнию и больше никогда не связывал свою жизнь со съемочной площадкой.

При этом, как отмечают пользователи сети, в Филипчуке до сих пор можно узнать Саньку, его персонажа из знаменитой ленты. Сам Михаил, однако, предпочитает не вспоминать о своем актерском прошлом, игнорируя редкие вопросы подписчиков в социальных сетях.