Помните главного рэпера нулевых Эминема? Вот как выглядит его 26-летняя дочь

Хейли Джейд все еще не замужем.

У мужчин по всему миру появился шанс завоевать очаровательную красавицу из знаменитой семьи. Эминем показал свою невероятно хорошенькую наследницу. Красоте 26-летней Хейли Джейд может позавидовать каждая.

Бывшая студентка предпочитает вести относительно непубличный образ жизни: лишь однажды девочка снялась в клипе звездного отца. С того момента прошло порядка 18 лет. С тех пор Хейли Джейд обзавелась пышными формами, закончила учебу и активно радует глаза пользователей Сети.

Эминем без ума от своей любимой дочки. Они всегда были близки, а в 2002 году рэпер посвятил Хэйли песню, которую назвал Hailie's Song. Рэпер всегда старался поддерживать дочь в любых начинаниях, а та отплатила ему безграничной любовью.

Благодаря миловидной внешности, странички Хейли в соцсетях регулярно подвергаются «налетам» фанатов. Сама Джейд, впрочем, этому только рада и с большим удовольствием демонстрирует новые вещички.

Фото: социальные сети Хэйли Джейд