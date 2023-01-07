Помните Эффи из «Голодных игр»? Обалдеете, увидев ее без тонны грима (фото)

Культовая антиутопия «Голодные игры» стала настоящим хитом. Одним из самых ярких персонажей считается Эффи, сопровождавшая участников в Капитолий.

Героиню сыграла американская актриса Элизабет Бэнкс. Она признавалась, что для создания экстравагантного образа Эффи, представительницы состоятельного класса Панема, гримеры тратили около четырех часов. Из-за специфических нарядов съемки в нашумевшей картине принесли Бэнкс немало хлопот.

Элизабет приходилось терпеть жуткие неудобства, но образ Эффи и задумывался как контраст на фоне обнищавшего населения. Все ее украшения, вычурные платья и невероятная прическа смотрелись не к месту, но в том-то и заключалась суть героини — ей было совершенно плевать на то, как живут бедные слои населения и что о ней могут подумать.

Узнать Бэнкс под слоем «штукатурки» просто невозможно: в реальной жизни в очаровательной актрисе нет ничего общего с героиней «Голодных игр». Секрет кроется не только в искусной работе гримеров, но еще и в том, что на съемках Элизабет «выключала» свою личность и становилась только Эффи.