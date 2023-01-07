Помните Эффи из «Голодных игр»? Обалдеете, увидев ее без тонны грима (фото)
Словно другой человек.
Культовая антиутопия «Голодные игры» стала настоящим хитом. Одним из самых ярких персонажей считается Эффи, сопровождавшая участников в Капитолий.
Героиню сыграла американская актриса Элизабет Бэнкс. Она признавалась, что для создания экстравагантного образа Эффи, представительницы состоятельного класса Панема, гримеры тратили около четырех часов. Из-за специфических нарядов съемки в нашумевшей картине принесли Бэнкс немало хлопот.
Элизабет приходилось терпеть жуткие неудобства, но образ Эффи и задумывался как контраст на фоне обнищавшего населения. Все ее украшения, вычурные платья и невероятная прическа смотрелись не к месту, но в том-то и заключалась суть героини — ей было совершенно плевать на то, как живут бедные слои населения и что о ней могут подумать.
Узнать Бэнкс под слоем «штукатурки» просто невозможно: в реальной жизни в очаровательной актрисе нет ничего общего с героиней «Голодных игр». Секрет кроется не только в искусной работе гримеров, но еще и в том, что на съемках Элизабет «выключала» свою личность и становилась только Эффи.