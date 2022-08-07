Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой

Евгения Осипова проснулось знаменитой, когда на экраны страны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки». История деревенской Золушки так понравилась телезрителям, что, казалось, дальнейший успех в кино актрисе обеспечен.

Однако во втором сезоне ее заменили Марией Куликовой, а других знакомых ролей в карьере у Осиповой так и не случилось, несмотря на богатую фильмографию. Большинство зрителей запомнили ее юной и наивной Катей из далекой деревни, однако артистка изменилась за прошедшие годы.

У Осиповой есть не только преданные поклонники, ожидающие новых проектов с ее участием, но и критики, которые причиной ее не самой громкой карьеры указали внешность.