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Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой

7 августа 2022 11:23
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой

Причиной отсутствия громких ролей некоторые россияне посчитали внешность звезды.

Евгения Осипова проснулось знаменитой, когда на экраны страны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки». История деревенской Золушки так понравилась телезрителям, что, казалось, дальнейший успех в кино актрисе обеспечен.

Однако во втором сезоне ее заменили Марией Куликовой, а других знакомых ролей в карьере у Осиповой так и не случилось, несмотря на богатую фильмографию. Большинство зрителей запомнили ее юной и наивной Катей из далекой деревни, однако артистка изменилась за прошедшие годы.

Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой

У Осиповой есть не только преданные поклонники, ожидающие новых проектов с ее участием, но и критики, которые причиной ее не самой громкой карьеры указали внешность.

«С ее фигурой и данными сниматься в кино просто противопоказано, вызывает неприятие. Обабилась быстро, хотя молоденькой была ничего», — высказался один из пользователей Сети.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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