Помните Дмитрия Бикбаева из «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сегодня

Дмитрий Бикбаев был одним из самых ярких участников седьмой «Фабрики звезд». Поначалу карьера музыканта не заладилась. Продюсеры не разглядели в нем большого потенциала и отправили восвояси. Но тут в дело включились поклонники.

Они настойчиво просили руководство проекта вернуть своего любимчика, и результат не заставил себя ждать. Бикбаев снова оказался в числе участников. Он дошел до финала и занял третье место, выступая в дуэте под названием «БиС».

Однако в 2010 году популярная группа прекратила свое существование. Что послужило причиной, до сих пор остается неизвестным. Впоследствии Бикбаев решил стать самостоятельным артистом. Также он выступал в составе другой группы, но добиться любви и признания слушателей ему так и не удалось. Тогда исполнитель решил завязать с музыкой, чтобы исполнить свою давнюю мечту. Так он стал актером театра Луны.

После 10 лет плодотворной работы он получил должность художественного руководителя Культурного центра имени И. М. Астахова. В настоящее время Бикбаев занимается постановкой спектаклей, а также благотворительностью, о чем активно рассказывает в своих социальных сетях.