Помните Дмитрия Бикбаева из «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сегодня
Артист променял музыку на нечто другое.
Дмитрий Бикбаев был одним из самых ярких участников седьмой «Фабрики звезд». Поначалу карьера музыканта не заладилась. Продюсеры не разглядели в нем большого потенциала и отправили восвояси. Но тут в дело включились поклонники.
Они настойчиво просили руководство проекта вернуть своего любимчика, и результат не заставил себя ждать. Бикбаев снова оказался в числе участников. Он дошел до финала и занял третье место, выступая в дуэте под названием «БиС».
Однако в 2010 году популярная группа прекратила свое существование. Что послужило причиной, до сих пор остается неизвестным. Впоследствии Бикбаев решил стать самостоятельным артистом. Также он выступал в составе другой группы, но добиться любви и признания слушателей ему так и не удалось. Тогда исполнитель решил завязать с музыкой, чтобы исполнить свою давнюю мечту. Так он стал актером театра Луны.
После 10 лет плодотворной работы он получил должность художественного руководителя Культурного центра имени И. М. Астахова. В настоящее время Бикбаев занимается постановкой спектаклей, а также благотворительностью, о чем активно рассказывает в своих социальных сетях.