Помните девушку с огромной монобровью? Вот как она живет и выглядит сейчас

Софию Хаджипантели можно было увидеть на страницах самых популярных журналов и на показах именитых брендов, но мало кто смог бы назвать ее обычной моделью.

Девушка пробилась в эту индустрию и стала популярной благодаря своей удивительной особенности. У красавицы есть густая монобровь, которая и привлекла внимание публики. Такая отличительная черта внешности смущает многих представительниц прекрасного пола, и они всеми способами стараются от нее избавиться. София, наоборот, сделала это своей изюминкой и главным достоинством.

Ведущие модельные агентства оценили уверенность девушки и предложили заключить ей контракт.

После этого карьера модели пошла в гору, и она записала свое имя в историю глянца. Однако красавице хотелось не только восхищать людей, но и поддерживать их. Поэтому она создала движение «UnibrowMovement», которое продвигает нестандартную красоту.

Сегодня Хаджипантели все также является обладательницей густой моноброви и старается активно продвигать свой личный блог.