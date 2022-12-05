Помните детей Таннеров из «Альфа»? Для них сериал обернулся страшной трагедией

Не секрет, что ранняя слава может серьезно покалечить неокрепшую детскую психику. Эта судьба постигла младших Таннеров из легендарного телешоу «Альф». Участие в проекте стало для них тяжелым испытанием.

Линн Таннер сыграла начинающая американка Андреа Элсон. Когда сериал только стартовал, ей исполнилось 17 лет, и актриса была очень худой. Но вскоре Элсон начала поправляться в силу возраста, и ее фигура становилась все женственнее. Опасаясь потерять поклонников из-за этих изменений, Андреа начала худеть и заработала булимию. После она долго и тяжело восстанавливалась, а о карьере в кино со временем забыла.

Психика Бенджи Грегори, исполнившего роль Брайана Таннера, тоже с трудом выдержала оглушительный успех. Слава принесла 8-летнему актеру лишь огромный стресс, поэтому после съемок в «Альфе» он решил оставить профессию. Есть информация, что Грегори занялся режиссурой.

Вот таким кошмаром обернулось участие в хитовом телешоу для начинающих и неподготовленных к славе звезд.