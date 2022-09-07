Помните Даниэля и Эмильена из «Такси»? Вот почему они исчезли с экранов

Дуэт простоватого и наивного Эмильена и ловкого Даниэля очень полюбился зрителям комедии «Такси». Фильм Люка Бессона имел такой успех, что получил еще четыре продолжения. Вся франшиза по сей день считается одним из самых коммерчески успешных проектов во Франции. Правда, в «Такси 5» зрители уже не увидели любимых героев, а актеры, исполнявшие их роли, исчезли с экранов.

Режиссеры начали отказываться от работы с Сами Насери, игравшим Даниэля, после его проблем с законом. За два десятка лет актера несколько раз арестовывали по обвинениям в хранении запрещенных веществ, домашнем насилии, вождении в нетрезвом виде и драках. Он неоднократно сидел в тюрьме, где оказывался на срок от 2 до 16 месяцев. Сейчас Сами 61 год, он продолжает изредка сниматься во французских кинофильмах и сериалах, которые сильно уступают «Такси» по популярности.

Исполнитель роли Эмильена Фредерик Дифенталь тоже не смог повторить прошлый успех. К 54 годам актер успел сыграть еще в нескольких проектах, в основном считающихся малобюджетными фильмами.