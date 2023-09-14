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Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины

14 сентября 2023 12:30
Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины

Нынешняя супруга нервно курит в сторонке.

Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Супруги вместе на сцене и в жизни с 1997 года. Плодом любви возлюбленных стала дочь Елизавета-Мария, которая также занимается музыкой. Трудно поверить, что до встречи с любовью всей жизни у Агутина был кто-то еще.

Первой женой исполнителя хита «Босоногий мальчик» стала Светлана Белых. Брак распался спустя пять лет. Но певец горевал недолго и нашел утешение в объятиях танцовщицы Марии Воробьевой. Красивый роман привел к рождению дочери Полины. Однако общий ребенок так и не заставил Леонида Агутина жениться.

Музыкант оставил семью — к счастью, Мария без него не пропала. Жизнь экс-возлюбленной звезды сложилась прекрасно. Привлекательная женщина вышла замуж за итальянца, который стал папой для ее наследницы. Глядя на Воробьеву сегодня, кажется, что время не властно над этой вечно молодой прелестницей.

Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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