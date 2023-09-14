Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины

Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Супруги вместе на сцене и в жизни с 1997 года. Плодом любви возлюбленных стала дочь Елизавета-Мария, которая также занимается музыкой. Трудно поверить, что до встречи с любовью всей жизни у Агутина был кто-то еще.

Первой женой исполнителя хита «Босоногий мальчик» стала Светлана Белых. Брак распался спустя пять лет. Но певец горевал недолго и нашел утешение в объятиях танцовщицы Марии Воробьевой. Красивый роман привел к рождению дочери Полины. Однако общий ребенок так и не заставил Леонида Агутина жениться.

Музыкант оставил семью — к счастью, Мария без него не пропала. Жизнь экс-возлюбленной звезды сложилась прекрасно. Привлекательная женщина вышла замуж за итальянца, который стал папой для ее наследницы. Глядя на Воробьеву сегодня, кажется, что время не властно над этой вечно молодой прелестницей.