Помните брата секс-символа группы «Корни» из «Фабрики звезд»? Не поверите, что с ним случилось

Музыкант Дмитрий Асташенок прославился, когда пошел по стопам брата Александра. Он принял участие во второй «Фабрике звезд», и поклонники были уверены, что артист сможет повторить успех группы «Корни» и завоюет сердца фанатов. Однако жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дмитрию не удалось дойти до финала проекта. Он покинул «Фабрику» еще в самом начале, но не перестал заниматься музыкой. Спустя некоторое время он отправился в США, где записал сольный альбом и начал активно продвигать свою карьеру.

Однако не так давно Асташенок-младший решил вернуться в Россию. На родине он уже не стал заниматься музыкой, а запустил собственный YouTube-канал, посвященный религии. Теперь Дмитрий пытается объяснить мироздание с помощью своих убеждений.

Александр уже не общается с братом. Как рассказал артист, он пытался наладить с Дмитрием контакт, но тот не согласился и попытался заставить брата смотреть видео.