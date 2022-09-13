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Киноафиша Статьи Помните брата секс-символа группы «Корни» из «Фабрики звезд»? Не поверите, что с ним случилось

Помните брата секс-символа группы «Корни» из «Фабрики звезд»? Не поверите, что с ним случилось

13 сентября 2022 12:30
Помните брата секс-символа группы «Корни» из «Фабрики звезд»? Не поверите, что с ним случилось

Артист решил полностью изменить свою жизнь.

Музыкант Дмитрий Асташенок прославился, когда пошел по стопам брата Александра. Он принял участие во второй «Фабрике звезд», и поклонники были уверены, что артист сможет повторить успех группы «Корни» и завоюет сердца фанатов. Однако жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дмитрию не удалось дойти до финала проекта. Он покинул «Фабрику» еще в самом начале, но не перестал заниматься музыкой. Спустя некоторое время он отправился в США, где записал сольный альбом и начал активно продвигать свою карьеру.

Помните брата секс-символа группы «Корни» из «Фабрики звезд»? Не поверите, что с ним случилось

Однако не так давно Асташенок-младший решил вернуться в Россию. На родине он уже не стал заниматься музыкой, а запустил собственный YouTube-канал, посвященный религии. Теперь Дмитрий пытается объяснить мироздание с помощью своих убеждений.

Александр уже не общается с братом. Как рассказал артист, он пытался наладить с Дмитрием контакт, но тот не согласился и попытался заставить брата смотреть видео.

«Я попытался у него выяснить, что это, к чему, для чего? Он говорит: „Не мешай мне, все есть в роликах“», — рассказал Александр в рамках YouTube-проекта «Фабрика с Яной Чу».

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Фабрика с Яной Чу», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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