Помните безумную из «Острова проклятых»? В обычной жизни она куда милее

Пугающий триллер Мартина Скорсезе об особой психиатрической больнице ярко отпечатался в памяти всех зрителей. Особенно запомнился образ сумасшедшей женщины со шрамом на шее и безумным взглядом.

Эту героиню сыграла Джилл Ларсон, которая точно передала все эмоции невменяемой пациентки. Несмотря на явный актерский талант, женщине предлагают лишь эпизодические роли, но даже в них она вкладывает всю свою душу и мастерство. В ее фильмографии есть короткие появления в таких громких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «C.S.I. Место преступления» и «Санта-Барбара».

Актрисе уже исполнилось 72 года, но она не планирует останавливать съемки. Возможно, вы даже видели ее менее известные роли. Однако узнать женщину после ее культового образа в фильме «Остров проклятых» очень сложно. Она похожа на милую бабушку, которая печет печенье для внуков и ухаживает за цветами. Во внешности Джилл ничто не напоминает ту самую сумасшедшую из психиатрической лечебницы.