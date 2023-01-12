Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните безумную из «Острова проклятых»? В обычной жизни она куда милее

Помните безумную из «Острова проклятых»? В обычной жизни она куда милее

12 января 2023 20:00
Помните безумную из «Острова проклятых»? В обычной жизни она куда милее

Женщина известна только благодаря своим эпизодическим ролям.

Пугающий триллер Мартина Скорсезе об особой психиатрической больнице ярко отпечатался в памяти всех зрителей. Особенно запомнился образ сумасшедшей женщины со шрамом на шее и безумным взглядом.

Эту героиню сыграла Джилл Ларсон, которая точно передала все эмоции невменяемой пациентки. Несмотря на явный актерский талант, женщине предлагают лишь эпизодические роли, но даже в них она вкладывает всю свою душу и мастерство. В ее фильмографии есть короткие появления в таких громких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «C.S.I. Место преступления» и «Санта-Барбара».

Помните безумную из «Острова проклятых»? В обычной жизни она куда милее

Актрисе уже исполнилось 72 года, но она не планирует останавливать съемки. Возможно, вы даже видели ее менее известные роли. Однако узнать женщину после ее культового образа в фильме «Остров проклятых» очень сложно. Она похожа на милую бабушку, которая печет печенье для внуков и ухаживает за цветами. Во внешности Джилл ничто не напоминает ту самую сумасшедшую из психиатрической лечебницы.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Остров проклятых», 2009
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video