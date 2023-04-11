Помните Баклажана из «Жмурок»? Не поверите, но это он сейчас (фото)
Годы не прошли мимо звезды экрана.
Григорий Сиятвинда известен как один из самых ярких артистов отечественного кино. Благодаря своей экзотической внешности и таланту он успел поработать со множеством талантливых режиссеров, а одной из самых успешных ролей стал бандит Баклажан в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки».
Именно благодаря работе с прославленным режиссером о Григории узнала вся страна. После этого он снимался в серии фильмов «Параграф 78», в сериале «Кухня», а последней его работой стал седьмой сезон сериала «Балабол».
Артист давно смог заслужить любовь зрителей, а число его преданных поклонников увеличивается от роли к роли. При этом многие отмечают, что талантливый артист не справляется с возрастными изменениями. 52-летний Сиятвинда выглядит старше своих лет, его знаменитая щетина давно покрылась проседью, а в глазах заметна усталость, которую не спрятать даже за харизматичной игрой.