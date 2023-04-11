Помните Баклажана из «Жмурок»? Не поверите, но это он сейчас (фото)

Григорий Сиятвинда известен как один из самых ярких артистов отечественного кино. Благодаря своей экзотической внешности и таланту он успел поработать со множеством талантливых режиссеров, а одной из самых успешных ролей стал бандит Баклажан в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки».

Именно благодаря работе с прославленным режиссером о Григории узнала вся страна. После этого он снимался в серии фильмов «Параграф 78», в сериале «Кухня», а последней его работой стал седьмой сезон сериала «Балабол».

Артист давно смог заслужить любовь зрителей, а число его преданных поклонников увеличивается от роли к роли. При этом многие отмечают, что талантливый артист не справляется с возрастными изменениями. 52-летний Сиятвинда выглядит старше своих лет, его знаменитая щетина давно покрылась проседью, а в глазах заметна усталость, которую не спрятать даже за харизматичной игрой.