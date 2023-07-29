Помните Анфису из «Вечного зова»? Сейчас прославленная актриса буквально выживает

Ее вклад в кинокультуру не оценили по достоинству.

Тамара Семина стала всесоюзной звездой после выхода эпохального сериала «Вечный зов». Роль Анфисы принесла ей не только славу, но и востребованность в профессии. Всего на счету артистки свыше 150 киноролей.

Сегодня актрисе 84 года, но нельзя сказать, что она живет хорошо. Семина получает более чем скромную пенсию в размере 17 тысяч рублей — этого хватает лишь на самые основные нужды. По словам Тамары Петровны, многим ее коллегам-ровесникам приходится трудно. Это неудивительно, ведь они вынуждены буквально выживать на копеечные выплаты.

С деньгами актрисе не везло еще со времен «Вечного зова». За блестящую роль Анфисы ей обещали выплатить государственную премию, но в итоге пожадничали.

Также стоит отметить, что однажды Семина сама отказалась от пенсионной надбавки в 30 тысяч рублей за звание народной артистки. Непонятно, почему Тамара Петровна так решила. О незавидном положении актрисы сообщили журналисты издания «Комсомольская правда».