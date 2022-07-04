Пользуется чужим именем: МакSим раскрыла все карты одним кадром

Певица МакSим удивила поклонников, показав своего старшего брата Максима Абросимова. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях исполнительницы.

В многочисленных интервью артистка не раз признавалась, что псевдоним она придумала как раз из-за своего родственника. В юности она проводила все свободное время в компании брата и его друзей, поэтому и получила такое прозвище, которое со времен очень крепко закрепилось за ней. При этом МакSим никогда не показывала фотографии с Максимом, но в этот раз решила порадовать поклонников.

На снимке певица позирует в обнимку с родственником. Как отметили фанаты, несмотря на ближайшее родство, герои фотографии совсем не похожи между собой.