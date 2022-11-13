«Пользовалась»: скандальная правда об изменах Шукшиной мужу ошарашит любого

Она его не любила.

Фотокорреспондент и кинооператор Анатолий Ковтун близко дружил с писателем Василием Шукшиным и его семьей. Ковтун был с другом и в момент смерти Шукшина на теплоходе «Дунай».

При этом Ковтун очень негативно относится к вдове писателя, Лидии Федосеевой-Шукшиной, и к его дочери Марии. Анатолий Ковтун уверяет, что Шукшина изменяла мужу с оператором Михаилом Аграновичем и никогда не любили законного супруга.

«Лидия Николаевна жила в свое удовольствие, пользовалась и подчас злоупотребляла своей женской привлекательностью. Она не прошла испытание медными трубами», – рассказал Ковтун в интервью «Экспресс-газете».

Также друг Шукшина подчеркнул, что жена никогда не ухаживала за писателем и не создавала уют в их доме.