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Полжизни в монастыре: как сейчас выглядит и живет звезда фильма «Однажды двадцать лет спустя»

29 октября 2022 10:45
Полжизни в монастыре: как сейчас выглядит и живет звезда фильма «Однажды двадцать лет спустя»

Скромная набожная женщина.

Ольга Гобзева была популярной актрисой. Зрители любили ее за роли в фильмах «Крылья», «Портрет жены художника», «Операция „Трест“», «Фокусник» и «Однажды двадцать лет спустя». Артистка снялась в более 40 картинах, но в 90-е оставила кино и приняла монашеский постриг.

Уже много лет Инокиня Ольга служит церкви.

В 2016 году она была назначена исполняющей обязанности игумении Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска. Также Ольга вела несколько православных передач – авторский цикл о советских актерах «Светлая память» на канале «Спас» и детскую православную передачу на «Народном радио» в Москве.

Сегодня ей 79 лет – и бывшая актриса все так же предана вере.

Полжизни в монастыре: как сейчас выглядит и живет звезда фильма «Однажды двадцать лет спустя»
Фото: Кадры из телепрограммы "Легенды дубляжа" (2012), кадр из фильма "Однажды двадцать лет спустя" (1980)
Алла Новикова
Алла Новикова
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