Полысевший и седой: в этом мужчине вы не узнаете Рогова из «Убойной силы»

Обаятельный и неунывающий оперативник Вася Рогов — эта роль в сериале о непростых буднях милиционеров «Убойная сила» прославила Андрея Федорцова на всю страну. Но сегодня его бы не узнали и поклонники.

От забавного Васи с течением времени мало что осталось. 54-летний артист стремительно лысеет. Видимо, чтобы казаться солиднее, он отрастил короткую бороду и усы. На контрасте с остатками шевелюры новоявленная растительность на лице преимущественно седая. Впалые щеки и огромные мешки под глазами — из очаровательного и милого, местами неловкого парня в культовом сериале нулевых актер превратился в без пяти минут дедушку, слегка грузного и словно придавленного тяжестью минувших лет.

Особенно наглядно метаморфозы во внешности старлея видны в последних на сегодня работах — в комедийной мелодраме «Честный развод» и в комедийном сериале «1703».