Полумне Лавгуд из «Гарри Поттера» 31 год: фанаты плачут, увидев ее лицо

Эванна Линч стала известна своим участием в серии фильмов о Гарри Поттере. Артистка завоевала сердца поклонников, а после пропала с экранов. Сейчас же ирландская актриса вернулась на малые экраны и приняла участие в сериале «Безмолвный свидетель».

В криминальном шоу Линч играет девушку, которая пытается вызволить из тюрьмы своего возлюбленного. Как признаются пользователи Сети, они не ожидали, что артистка решится на такое необычное перевоплощение, ведь эта роль совсем не похожа на все ее предыдущие амплуа.

Также фанаты отметили и перемены во внешности знаменитости. По мнению поклонников, Линч заметно постарела за прошедшее время и выглядит значительно старше своих лет. Теперь в ней с трудом узнается та самая волшебница со странностями из-за мешков под глазами, уставшего взгляда и многочисленных морщин.