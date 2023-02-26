Получивший срок красавец Воропаев из «Не родись красивой» женился: гляньте, кого он выбрал

Главный сериальный хит нулевых «Не родись красивой» возвел всех актеров в статус звезд. Одним их кумиров публики стал Илья Любимов, исполнивший роль обольстителя и прохвоста Александра Воропаева. Как сложилась его жизнь?

Любимов, как и его герой, никогда не отличался примерным поведением. А однажды актер даже оказался в тюрьме из-за хулиганства, но в итоге ему дали условный срок — хорошо сработали адвокаты.

Харизматичный и эрудированный Илья всегда пользовался бешеной популярностью у женщин, которые не давали ему прохода. Он пользовался и их вниманием, но лишь до того момента, пока однажды не влюбился. Однако эти отношения закончились болезненным разрывом, который Любимов переживал много лет. В поисках себя и смысла жизни Илья обрел веру в Бога. Во время одной из церковных служб Любимов встретил коллегу — очаровательную Екатерину Вилкову. Она известна по фильмам «Вербное воскресенье» и «Стиляги».

Оказалось, что между актерами много общего. Они встречались целый год и сохраняли платонические отношения. Любимов и Вилкова поняли, что не могут друг без друга, и обвенчались. С тех пор актеры неразлучны. Сегодня они воспитывают двух детей — дочь Павлу и сына Петра. О трудном поиске себя и своей половинки Илья Любимов рассказал журналистам портала «7 дней».