Получил кровавый знак: с Безруковым произошел несчастный случай на съемках
Артист расценил это как счастливую примету.
За свою актерскую жизнь Сергей Безруков сыграл несколько десятков ярчайших ролей, каждая из которых запомнилась зрителю. Одной из них стала роль Сергея Есенина, которую артист мечтал сыграть долгие годы. И лишь совсем недавно актер рассказал журналистам, что съемки сериала «Есенин» начались для него с того, что он едва не истек кровью.
Сериал, созданный по мотивам сценария отца исполнителя Виталия Безрукова, начали снимать в 2004 году в рязанском селе Константиново, где родился великий поэт. По сценарию, на одном из первых кадров Сергей должен был сесть прямо в траву над речным обрывом. Но, когда он это сделал, то обнаружил, что его рука вся в крови: артист получил серьезный порез от оставленной кем-то разбитой бутылки.
Сам Безруков, впрочем, расценил этот момент как хороший знак: ведь если в кадре пролилась кровь, то и проект будет полон живых, настоящих, «кровавых» эмоций. В итоге, как вспоминает сейчас народный артист, так и получилось.