Полный провал: россияне отказываются смотреть «Голос» после ухода Нагиева

Накануне стало известно, что в новом сезоне шоу «Голос 60+» вместо бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева с участниками и членами жюри будет общаться Лариса Гузеева. По слухам, после закрытия «Давай поженимся!» актрисе на телеканале обещали найти новое место работы. И после длительных обсуждений было решено доверить ей один из важнейших проектов.

В ЖЖ блогер Лена Миро процитировала Гузееву, которая признавалась, что волнуется перед началом работы. А подписчики Миро удивились подобной замене и уже пообещали, что не станут смотреть «Голос» после ухода Нагиева.

«Что же Гузеева может понимать в музыке, если даже в „Жестоком романсе“ за нее пели?», «Ждем низких рейтингов», «Зря убрали Нагиева, без него „Голос“ уже не тот будет», «У Ларисы слишком много пошлых шуточек для такой программы», — отметили комментаторы.

А некоторые пользователи и вовсе предположили, что на ТВ давно пора провести обновление. Тогда вместо рокировок прежних телеведущих появятся новые звезды — молодые и талантливые.