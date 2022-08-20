«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну

Когда-то гремевшая на всю Россию со скандалами и разборками Анастасия Волочкова вновь решила напомнить о себе. Правда, способ для этого прима выбрала не самый удачный: знаменитость решила создать ажиотаж с помощью сальных шуточек.

Лучшим напарником для этой затеи, как выяснилось, стал Никита Джигурда. Для съемок собирающаяся судиться Волочкова приняла свою фирменную позу на купели, а затем позволила шоумену отпустить пару сальных шуточек.

Позже действо звезды перенесли в дом Волочковой: там прима продолжала распалять близкого друга сомнительными репликами. Закончилось все комично: артисты отыскали в шкафу стеклянные бокалы и разлили по ним пенного.

Организованный Волочковой «спектакль» не пришелся по душе комментаторам Насти Ивлеевой, для которой неразлучная парочка и устроила сей перформанс.

«Стыдобища-то какая», «Скучно и уже банально», «Контент — полный мрак», «Честно? Мне не зашло. Волочкова и Джигурда ведут себя отвратительно», — писали зрители в соцсетях.

Фото: скриншот нового выпуска шоу Насти Ивлеевой на YouTube