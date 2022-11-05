Полностью покрытая татуировками девушка показала фото «до»: подобрать эмоции сложно

26-летняя Эмбер Люк из австралийского Нового Южного Уэльса потратила 20 000 фунтов стерлингов на то, чтобы покрыть все свое тело татуировками. Сейчас на девушке около 200 рисунков. Эмбер поделилась с подписчиками подростковым фото до всяких изменений и привела поклонников в шок.

Этот снимок сделан на выпускном. Эмбер Люк предстала на фото утонченной белокурой красавицей в голубом платье. Но естественность для Эмбер давно в прошлом.

Недавно девушка, которая называет себя Голубоглазым Белым Драконом, сделала опасную операцию по изменению цвета белков глаз и едва не ослепла. Помимо тату и пирсинга, звезда интернета растянула мочки ушей, разрезала язык, встала в рот клыки и сделала несколько пластических операций.