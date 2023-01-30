Полное одиночество и забвение: куда пропала красотка Пенни из «Грязных танцев»

Американский кинохит «Грязные танцы» побил в свое время все рекорды популярности. Наверняка многие вспомнят блистательную партнершу Патрика Суэйзи по имени Пенни. Своими горячими номерами пара «взрывала» танцпол. Роль сыграла актриса Синтия Роудс, которая вскоре внезапно исчезла с экранов.

Будущая танцовщица воспитывалась в строгой религиозной семье, поэтому для нее традиционные ценности всегда были на первом месте. Когда Синтия вышла замуж за певца Ричарда Маркса, то решила посвятить свою жизнь супругу и детям. Музыкант известен многим по лирической балладе Right here waiting. В их браке родилось трое детей, и, конечно, Синтия даже не думала возвращаться в кино, полностью сосредоточившись на воспитании наследников. Она отказывалась от интересных предложений и фотосессий для журналов.

К сожалению, в 2014 году стало известно, что Роудс и Маркс разошлись после 25 лет брака. Вскоре Ричард женился во второй раз, а Синтия осталась одна. Она так ни с кем и не завела отношения, а о возвращении в кино после стольких лет затишья уже не может быть и речи.