Полная копия погибшей матери: при взгляде на Дарью Мороз оторопь берет (фото)

Дарье Мороз в юности пришлось пережить страшную трагедию. Знаменитость едва не погибла в автокатастрофе, в которой без жертв все же не обошлось. Та ужасная авария унесла жизнь матери звезды экрана — Марины Левтовой, которую зрители могут помнить по фильму «Ключ без права передачи».

В один из февральских дней 2000 года вместе с семьей артистка направилась в поселок Раздоры, чтобы покататься на снегоходах. Однако водитель снегохода, на котором ехала Марина вместе с 16-летней дочерью, не увидел оврага на дороге, в результате чего транспортное средство сорвалось вниз. Мороз доставили в больницу с переломами, Левтова же от полученных травм скончалась. Ей было всего 40 лет.

Экс-супруга Константина Богомолова тяжело переживала эту утрату. Стоит отметить, что она выросла полной копией своей мамы — при одном только взгляде на их фотографии берет оторопь. Каждый год Мороз, ставшая одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа, рассказывает о жизни любимой матери — в день ее рождения 27 апреля, и в день памяти.