Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца

С момента трагической смерти главной звезды «Брата» Сергея Бодрова прошло ровно 20 лет. Смириться с потерей кумира преданные поклонники его творчества не могут до сих пор.

Поэтому когда на днях в Сети появились снимки и видео сына Бодрова, народ переполошился не на шутку. В отличие от звездного отца, Саша Бодров предпочел актерской карьере музыку. Юноша пишет рэп и готовится отметить свой день рождения — в конце августа ему исполнится 20 лет.

От папы Бодров-младший унаследовал много черт: темные волосы, темные глаза, аккуратный нос и харизму. Выступать перед публикой парень не боится, постоянно совершенствуя свои навыки.

На публике молодой человек выступает под псевдонимом sanCheezeS и звездной фамилией не гордится. Однако, сомнений в его успехе у публики нет.