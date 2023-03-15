Полная копия матери: обомлеете, увидев взрослого сына Марии Ароновой (фото)

Марина Аронова уже давно стала любимицей миллионов россиян. Актриса известна по сериалам «Бригада», «Дети Арбата», «Восьмидесятые» и другим картинам. Сын Марины пошел по стопам матери и тоже стал артистом.

Аронова родила Владислава от своего первого супруга Владислава Гандрабуры. Наследник актрисы долго не мог найти свое призвание. Он отучился на кулинара, однако поваром не стал. Позже Владислав окончил «Щуку» и стал играть в Театре им. Вахтангова. Сегодня на счету Гандрабуры несколько ролей в кино. Он играл в сериалах «Вы все меня бесите» и «Война и мир супругов Торбеевых».

Поклонники Ароновой отмечают, что Владислав — ее точная копия. Он унаследовал ее черты лица, живую мимику и даже полную фигуру. Кроме того, Гандрабура такой же талантливый комедийный актер, как и его именитая мать.

Отношения Ароновой и ее первого мужа, отца Владислава, не сложились. После рождения сына Гандрабура-старший стал проявлять безразличие к семье, и вскоре Марина подала на развод. Сегодня актриса счастлива в браке с Евгением Фоминым, который был начальником транспортного цеха в театре. У них есть дочь Серафима.