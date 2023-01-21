Полная бездарность: за что дочь Умы Турман возненавидели американцы

Со стороны кажется, что Майя Хоук родилась, чтобы стать звездой. Разве может быть иначе, когда твои родители — известная актриса Ума Турман и не менее известный Итан Хоук.

Первый же выход звездной наследницы в свет привел к тому, что редакция Vogue пожелала заключить с ней контракт. Так Хоук стала моделью, а вскоре начали поступать и приглашения от режиссеров на съемочную площадку.

Вот только вместо любви своих соотечественников Майя получила ненависть. После первого проекта с участием начинающей актрисы под названием «Маленькие женщины» американцы заговорили о том, что та попала на большие экраны не благодаря таланту, а за счет родственных связей.

С тех пор хейтеры считают артистку nepo baby, полагая, что та является полной бездарностью и без своих родителей ничего из себя не представляет. В любом случае дочь Умы Турман предпочитает не обращать внимание на мнение злопыхателей и продолжает активно развивать свою карьеру.