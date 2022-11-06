Полищук повысила самооценку с помощью хитрого трюка: повторит любая

Любовь Полищук полюбилась зрителям не только из-за своего таланта, но и благодаря красоте. Миллионы мужчин мечтали с ней познакомиться, но лишь родные знали, что в юности она страдала от множества комплексов.

Как рассказывала сама Полищук, все детство она переживала из-за своего высокого роста, худых ног и косоглазия. Чтобы побороть свою неуверенность, будущая звезда экрана решила пойти на хитрость. Она купила десятки открыток с известными балеринами и развесила их по всему дому. Артистка часами смотрела на картинки и повторяла позы танцовщиц. В итоге спустя время она уже могла похвастаться идеальной осанкой, которая осталась с ней на всю жизнь.

Помимо этого, Полищук всегда старалась улыбаться. За своей харизмой она скрывала неуверенность, печали и тревоги, поэтому поклонники никогда не догадывались, о чем переживает знаменитость.

В итоге такие методы работы над собой помогали звезде чувствовать себя уверенно и завоевывать сердца фанатов. Она еще при жизни стала легендой экрана, а зрители до сих пор осыпают комплиментами игру актрисы.