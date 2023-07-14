Полежайкин играл в любовь с Галиной Сергеевной в «Папиных дочках», а за спиной плевался: вот в чем дело

Михаил Казаков сыграл в «Папиных дочках» яркого героя, который полюбился многим. Двоечник и второгодник Илья Полежайкин очаровал отличницу и умницу Галину Сергеевну — чувства оказались взаимными. Но то в сериале, а в реальной жизни артист плевался за спиной экранной возлюбленной.

Актер не обрадовался новости о том, что ему придется играть в любовь с Елизаветой Арзамасовой. Поначалу он даже взбунтовался, но противостоять замыслу сценаристов и продюсеров все же не смог.

Казакова смущала большая разница в возрасте с партнершей. Он старше Арзамасовой на семь лет, и в момент съемок супруга Ильи Авербуха была еще совсем девчонкой. Вот почему актер «чувствовал себя странно».

К тому же у него была девушка, и артист опасался того, что она будет ревновать. Однако избранница звезды оказалась мудрой особой и не стала устраивать сцен второй половинке.