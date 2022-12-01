Покорил миллионы россиянок и пропал: чем занимается и как сейчас выглядит Таркан

Турецкий певец Таркан прославился на весь мир в 2000-х. Он выпустил десятки хитов, а на его выступления билеты раскупались в считанные часы. Однако последние годы артист не появляется на публике.

Как оказалось, Таркан полностью увлечен своей семьей. Он женат на поклоннице Пынар Дилек, вместе с которой воспитывает четырехлетнюю дочь Лию. Семейная пара живет в загородном доме недалеко от Стамбула, где музыкант занят садоводством и заботой о домашних животных.

При этом артист не отказался полностью от своей музыкальной карьеры. Он продолжает записывать песни и ездит с выступлениями для многочисленных фанатов. О жизни знаменитость рассказывает в своих социальных сетях, где можно увидеть множество трогательных снимков с его семьей и поклонниками.

Как отмечают преданные фанаты, они очень рады за кумира, которому удалось найти личное счастье. В комментариях они желают Таркану любви и благополучия и не скрывают, что за последние 20 лет артист нисколько не изменился и все еще завоевывает сердца поклонников не только творчеством, но и яркой внешностью.