Покорил Катрин Денев и Брижит Бардо: как выглядел главный сердцеед Франции

Роже Вадим говорил, что часть его ремесла — находить никому не известных девчонок и создавать из них великих актрис. Так мир узнал о Брижит Бардо и Катрин Денев. Режиссер со славянскими корнями умудрялся не только открывать таланты, но и завоевывать их сердца.

В 1952 году он женился на малоизвестной актрисе Брижит Бардо. Через четыре года он снял ее в картине «И Бог создал женщину». Фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы, а супругу Вадима начали сравнивать с Мэрилин Монро и Одри Хепберн.

Бардо ушла от мужа к партнеру по съемкам, но он уже нашел себе новый алмаз, требующий шлифовки. Катрин Дорлеак вскоре стала всемирно известной как Денев и снялась в «Пороке и добродетели», а также родила ему сына. Замуж за Вадима она так и не вышла.

Позже режиссер женился еще четыре раза, среди его жен были актрисы Аннет Стройберг и Джейн Фонда, дочь сталелитейного магната Катрин Шнайдер и еще одна актриса Мари-Кристин Барро.

На похороны мэтра французского кино пришли все его женщины. Как вспоминала Брижит Бардо, мачо Роже Вадим никогда не был: «У него было большое русское сердце. Расставаясь с женщиной, он умел не ссориться с ней».