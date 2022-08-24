Поклонники оторопели: раскрыт реальный рост главного «гиганта» Голливуда Дэни ДеВито

Низенький и полноватый Дэнни ДеВито с трудом начинал карьеру в Голливуде. Режиссеры не воспринимали его всерьез, насмехаясь над маленьким ростом и курьезным обликом актера. ДеВито не унывал, ведь со своей особенностью он смирился еще в детстве. Папа будущего актера, заметив, что ребенок перестал расти, начал водить его по врачам. Но медики лишь разводили руками, поскольку Дэнни был абсолютно здоров. В школе ДеВито не дразнили, так как он быстро обаял всех одноклассников благодаря оригинальному чувству юмора. На прирожденную харизму он надеялся и в работе и не прогадал.

В 1978 году он получил роль в телесериале «Такси», которая принесла ему известность и две премии: «Золотой глобус» и «Эмми». С тех пор карьера актера шла только в гору. В комедиях режиссеры с удовольствием обыгрывали рост ДеВито и ставили его в пару к таким внушительным коллегам, как Арнольд Шварценеггер. На фоне бодибилдера Дэнни выглядел очень маленьким. Это и правда было так: его реальный рост составлял всего 147 см, что, впрочем, не помешало ему стать заметным актером и настоящим «гигантом» Голливуда.

В интервью актер заявлял, что не завидует высоким красавцам. По его словам, он всю жизнь пользовался популярностью у женщин, предпочитавших его мужчинам повыше.