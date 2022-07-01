Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поклонники едва узнали: Бузова показала свое истинное лицо

Поклонники едва узнали: Бузова показала свое истинное лицо

1 июля 2022 17:10
Поклонники едва узнали: Бузова показала свое истинное лицо

Фанаты не смогли скрыть свое удивление.

Ольга Бузова шокировала пользователей Сети, показав, как готовится к съемкам. Соответствующим видео телеведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Вот уже несколько недель артистка наслаждается долиной реки Лимпопо на съемках шоу «Звезды в Африке». Как оказалось, работа над проектом ведется каждый день, а готовится к выходу в кадр Бузова с помощью нескольких человек. Как видео в коротком ролике, гримеры готовят ее макияж в четыре руки, заметно преображая телеведущую.

Поклонники едва узнали: Бузова показала свое истинное лицо

«Ежедневный ритуал», — признается артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровенную запись кумира. В комментариях многие признались, что видео шокировало их, так что они далеко не сразу смогли узнать в кадре Бузову, которая без макияжа выглядит совершенно иначе.

«Вот это перемены», «Совсем другой человек», — делятся мнением подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video