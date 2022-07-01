Поклонники едва узнали: Бузова показала свое истинное лицо

Ольга Бузова шокировала пользователей Сети, показав, как готовится к съемкам. Соответствующим видео телеведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Вот уже несколько недель артистка наслаждается долиной реки Лимпопо на съемках шоу «Звезды в Африке». Как оказалось, работа над проектом ведется каждый день, а готовится к выходу в кадр Бузова с помощью нескольких человек. Как видео в коротком ролике, гримеры готовят ее макияж в четыре руки, заметно преображая телеведущую.

«Ежедневный ритуал», — признается артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровенную запись кумира. В комментариях многие признались, что видео шокировало их, так что они далеко не сразу смогли узнать в кадре Бузову, которая без макияжа выглядит совершенно иначе.