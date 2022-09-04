Поклонники ахнули, увидев, как изменилась первая победительница шоу «Пацанки»

В первом сезоне шоу «Пацанки» победу одержала Юлия Ковалева. История этой участницы тронула многих зрителей: девочка родилась в семье, где ждали мальчика, а потому ее растили как пацанку.

Вместо того, чтобы играть в куклы, Ковалева вместе с отцом ходила в спортивный зал, где качала мышцы. Со временем отношения Юлии с родными начали портиться. Осознав, что в ней нет ничего женственного, звезда реалити пристрастилась к горячительным напиткам и бросила занятия спортом.

Участие в шоу стало для Ковалевой глотком свежего воздуха. После победы в проекте она начала активно вести свои социальные сети и еще пару раз засветилась на экране телевизора. Тем не менее постепенно ее слава угасла. Сегодня публикации Юлии уже не пользуются былой популярностью у подписчиков.

В итоге Ковалева не смогла сохранить и тот образ, к которому пришла во время записи шоу «Пацанки». Напротив, она избавилась от своих длинных волос и сделала короткую стрижку, из-за чего стала еще больше похожа на мужчину.